Cerca de 1.000 participantes no torneio de futebol infantil de Vila Nova de Paiva

A nona edição do Torneio de Futebol Infantil Paiva CUP 2024 conta com mil participantes, entre atletas, treinadores e diretores, de 50 equipas de diversos clubes de Portugal, anunciou hoje a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva.

Segundo o presidente daquela autarquia do distrito de Viseu, Paulo Marques, o torneio decorre na sexta-feira e sábado, no Estádio Municipal de Pedralva e, nos dias 08 e 09 de junho, em polidesportivos do concelho.

“O evento desportivo pretende transmitir um conjunto de valores fundamentais, como o esforço, humildade, dedicação, vontade aprender, persistência, resiliência, disciplina e espírito de equipa, que visam promover uma experiência enriquecedora para todos os participantes”, destacou o autarca.