Centro Hospitalar Tondela-Viseu retoma visitas

Desde, dia 7 de outubro, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) retoma as visitas aos doentes internados, que estiveram temporariamente suspensas devido à pandemia de COVID-19.

No Hospital de Viseu, as visitas vão decorrer todos os dias, entre as 14h00 e as 17h00, e requerem marcação prévia no horário das 11h00 às 13h00 e das 17h00 às 19h00, pelo telefone 232420511. Também poderá ser feito o agendamento pelo endereço eletrónico atendimento@hstviseu.min-saude.pt ou presencialmente no Balcão de Informações.

Para visitas nos Serviços de Pediatria, Neonatologia e Obstetrícia, onde vigora um regime especial, deverão ser contactados os profissionais desses serviços.

Cada doente pode ser visitado apenas por uma pessoa por dia, por um período de 20 minutos. Em cada período de visita, a presença no interior do quarto é permitida a um visitante de cada vez. Preferencialmente, deverá ser sempre o mesmo visitante (familiar de referência), nos vários dias de internamento do utente.

O uso da máscara vai manter-se obrigatório, tal como a apresentação do certificado digital.

No Hospital de Tondela e no Departamento de Psiquiatria, as visitas são agendadas diretamente com as equipas assistenciais.

Devem ser cumpridas as regras impostas pelas autoridades de saúde, como o distanciamento físico, etiqueta respiratória, utilização correta da máscara e higienização das mãos.