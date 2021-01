Centro Hospitalar Tondela-Viseu reforça resposta com Hospital de Campanha e Estrutura de Apoio de Retaguarda

Perante o aumento do número de infetados por COVID-19 e para aliviar a pressão do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, vai ser ativada a Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) e o Hospital de Campanha.

As estruturas, que têm capacidade para 64 camas, vão entrar em funcionamento esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, no Pavilhão do Fontelo, em Viseu.

A EAR está destinada a receber doentes infetados com Sars-CoV-2 sem necessidade de internamento hospitalar e utentes de estruturas residenciais de idosos que não possam cumprir isolamento nas respetivas instalações.

Este espaço será gerido pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu, pelo Instituto de Segurança Social, pela Administração Regional de Saúde do Centro e pela Proteção Civil Distrital de Viseu.

Já o Hospital de Campanha, terá todas as condições para receber doentes infetados com Sars-CoV-2 que necessitem de internamento hospitalar. Neste caso, a gestão clínica e o tratamento dos doentes ficam sob a responsabilidade das equipas médicas, de enfermagem, técnicas e auxiliares do CHTV.