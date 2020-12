Centro Hospitalar Tondela-Viseu inicia vacinação contra Covid-19

Os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) começam a ser vacinados contra a Covid-19 esta terça-feira, dia 29 de dezembro.

O início da vacinação está marcado para as 09h00.

Nesta fase vão ser administradas vacinas a 510 profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia.

Segundo Nuno Duarte, presidente do Conselho de Administração do CHTV, “o plano de vacinação foi preparado ao detalhe. Recebemos 510 doses da vacina que vão ser administradas de forma faseada, até à próxima quinta-feira. Desta forma, tem início uma nova fase no combate à pandemia Covid-19, com o recurso a uma vacina ansiada há muito ”.

A primeira fase da vacinação dos profissionais de saúde do CHTV, vai decorrer no espaço dedicado ao Drive Thru, que foi adaptado para esta fase.