CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU AUMENTOU ATIVIDADE ASSISTENCIAL EM 2019

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) realizou, em 2019, mais 4.595 consultas do que no

ano anterior, o que representa um aumento de 1,8%. O total de consultas feitas no ano

passado fixou-se nas 262.174, tendo-se ainda verificado uma subida no número de primeiras

consultas para um total de 73.956, mais 1,3 % face ao ano transato, e ao nível de consultas

subsequentes, com um total de 188.218 realizadas, o que traduz um acréscimo de 3.679

consultas.

No que respeita à atividade cirúrgica, o CHTV registou na cirurgia programada, mais 1.608

intervenções, um significativo aumento de 9,2% em relação ao ano transato, num total de

19.101 cirurgias. Na cirurgia programada de ambulatório também se registou um significativo

aumento de 8,4% com mais 1.043 cirurgias em relação a 2018. Ainda na cirurgia programada

convencional se verificou novo aumento de cirurgias, mais 565, o que traduz um aumento de

11%. De registar ainda que a taxa de cirurgia de ambulatório se manteve nos 70%.

Na área da Urgência o CHTV atendeu em 2019, 160.937 episódios de urgência.

Na área oncológica, nomeadamente no hospital de dia de Hemato-Oncologia e pese os

desafios que ultrapassou ao longo do ano, verificou-se na prestação de cuidados, 9.158

sessões de tratamento, nomeadamente, 3.745 sessões (395 doentes) na área da Hematologia

e 5.413 sessões (617 doentes) na área de Oncologia.

O CHTV manteve a tendência de crescimento nas principais áreas de atividade. Para o

Conselho de Administração tais resultados só foram possíveis de alcançar graças ao empenho

dos profissionais de saúde da instituição, o que por um lado atesta a qualidade dos cuidados

prestados nas várias áreas assistenciais, bem como reafirma a confiança dos utentes no CHTV.