Centro hospitalar retoma protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) retomou a realização de mamografias recorrendo a equipamento próprio, instalado no final de 2019, o que permitiu reativar o protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“A aquisição do novo aparelho de mamografias e de um novo ecógrafo permitiu ao Serviço de Radiologia retomar a marcação regular dos referidos exames e, ainda, reativar o protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito do programa de rastreio do cancro da mama”, explica.

Segundo o CHTV, o novo equipamento, que representa um investimento de 711.300 euros, “possibilita realizar, além do exame base de mamografia, o exame de estereotaxia, a mamografia com tomossíntese e biopsia por vácuo, representando estas duas últimas técnicas uma inovação relativamente ao que o hospital dispunha”.