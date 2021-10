Centro Educativo da Misericórdia de Lamego apoia regresso às aulas

Com o arranque do novo ano letivo, a Misericórdia de Lamego retomou as atividades do seu Centro de Apoio Educativo (CAE), situado na Quinta do Poço. Esta resposta educativa acolhe neste momento mais de 20 crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo.

Através de acompanhamento personalizado, o CAE desenvolve um conjunto de estratégias e atividades de apoio, de caráter pedagógico e didático, com o objetivo de apoiar cada criança na aquisição das aprendizagens e competências necessárias.

A equipa educativa trabalha diariamente para que os alunos superem as suas dificuldades e alcancem um maior sucesso escolar, apelando ao desenvolvimento de competências, hábitos de estudo, motivação e gosto pela escola, numa perspetiva de aprendizagem contínua.

Como complemento, esta instituição social mantém ainda um estreito relacionamento com os pais e encarregados de educação, com vista à partilha de responsabilidades e objetivos comuns.

Durante o período de aulas, o CAE da Santa Casa da Misericórdia de Lamego funciona das 16h às 19h30, com a possibilidade de almoço no refeitório da instituição.

Durante o período de férias escolares, este serviço educativo funcionará em horário alargado das 8h30 às 19 horas. Encontram-se abertas as inscrições, através do nº 254 656 850 ou do email mariaceuteixeira@scmlamego.pt