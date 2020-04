Centro de rastreios de Lamego testa mais de 700 pessoas

Concluídas as primeiras duas semanas da entrada em funcionamento do centro de rastreios móvel de Lamego, foram efetuados até ao momento mais de 700 testes de despistagem do novo coronavírus. Este serviço foi instalado pelo Município de Lamego no Centro Multiusos, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte e o Laboratório Germano de Sousa.

A unidade funciona por marcação prévia através dos nºs 254 609 699 e 933 100 760 e do email covid19.lamego@germanodesousa.com, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 17 horas, para cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde ou com prescrição médica.

A colheita de amostras para rastreio da doença tem como objetivo testar doentes, complementando os serviços hospitalares existentes, em condições de conforto e segurança, num modelo que também está disponível em “drive-through”. Desta forma, os pacientes que se deslocam a este centro não entram em contato direto com outros cidadãos, reduzindo também o risco de infeção aos profissionais envolvidos nos testes.

Os resultados são enviados diretamente para o paciente e para as autoridades de saúde pública.