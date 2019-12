Centro de Língua Russa e Cultura “Instituto Pushkin” – Dia de Natal

A “Dia de Natal” é uma Iniciativa do Centro de Língua Russa e Cultura “Instituto Pushkin” do Instituto Piaget de Viseu, dirigido a Crianças do 1º ao 6º ano do Ensino Básico, com o objetivo de promover o diálogo intercultural.

Objetivos

– Conhecer as tradições russas de Natal;

– Promover o desenvolvimento intelectual, criativo e integral do aluno;

– Desenvolver o interesse pela cultura russa e pela língua russa, promovendo a interculturalidade.

Atividades

– oficina de trabalhos manuais;

– visualização e análise de um filme de Natal;

– jogos;

– danças e aquagrim;

– sorteio de presentes festivos (prémio especial: uma inscrição grátis na Escola Internacional de Verão de língua Russa “Matrioska” 2020, condicionado à existência do número mínimo de alunos para funcionar);

– convívio entre os colegas, boa disposição e um dia bem passado.

Quem pode frequentar

Crianças do 1º ao 6º ano do Ensino Básico que:

– já sabem russo;

– ainda não sabem russo, mas querem conhecer e aprender coisas novas e interessantes sobre a cultura de outro país.

Alimentação:

– 3,80€ almoço, no refeitório do Instituto Piaget;

– 1,20€ lanche p/criança (um pacote de leite e uma sandes ou iogurte e uma sandes), no bar do Instituto Piaget, podendo optar por trazer o(s) lanche(es) de casa.

Inscrições, por telefone ou email:

232 910 100 ou Ipushkin.portugal@viseu.ipiaget.pt