Centro de Interpretação da Escultura Românica com escultura de Bordalo II

O Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER), no concelho de Penafiel, distrito do Porto, anunciou hoje que conta com uma nova escultura no seu espólio, da autoria do artista plástico Bordalo II e produzida reaproveitando lixo.

“A nova peça expositiva do CIER afirma-se como uma reinterpretação contemporânea da estética românica, recorrendo aos metais e aos plásticos como materiais de composição artística”, tratando-se de “uma obra tridimensional, colorida e original, com uma forte conotação ecológica e social, na linha dos conhecidos trabalhos do artista Artur Bordalo, nascido em Lisboa, em 1987”, lê-se no comunicado de imprensa divulgado hoje pelo centro de interpretação.

O CIER abriu ao público em 25 de julho, em Abragão, no concelho de Penafiel, e o alicerce do seu projeto museográfico é a reconstituição parcial e hipotética da fachada da vizinha Igreja de São Pedro de Abragão, que foi destruída em 1668.

Este centro de interpretação, constituído por uma superfície expositiva de cerca de 300 metros quadrados, oferece também ao visitante a possibilidade de conhecer o contexto temporal, social e cultural da arte românica, destacando a importância dos pedreiros e escultores na sua materialização.

O CIER recebeu um investimento total de cerca de 1,1 milhões de euros, cofinanciado em 85% por fundos europeus, através de Novo Norte e Norte 2020, e pode ser visitado à quinta e sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 18:00, bem como ao fim de semana na parte da manhã, enquanto vigorar o atual estado de emergência.

A Rota do Românico é um projeto turístico-cultural que reúne, atualmente, 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende), no Norte de Portugal.

As principais áreas de intervenção da Rota do Românico abrangem a investigação científica, conservação do património, dinamização cultural, educação patrimonial e promoção turística.