Centenas de juntas de freguesia e espaços do cidadão com locais de apoio ao IRS

Os contribuintes que necessitem de ajuda para entregar a sua declaração de IRS podem recorrer às juntas de freguesia e Espaços do Cidadão, bem como aos serviços de Finanças, havendo centenas destes locais de apoio por todo o país.

A entrega da declaração anual do IRS iniciou-se hoje e, apesar de esta ser uma obrigação declarativa que já há vários anos pode apenas ser cumprida por via eletrónica, existem por todo o país vários locais que apoiam os contribuintes com dificuldade em usar ou mesmo sem acesso a computador e Internet.

Além dos Serviços de Finanças existentes nos vários concelhos do país – onde além de apoio na entrega é também possível esclarecer dúvidas – há cerca de uma centena de Espaços do Cidadão que disponibilizam este tipo de ajuda, nomeadamente em concelhos dos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu.

Nas regiões autónomas, vários Espaços do Cidadão em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada estão igualmente disponíveis.

Esta lista conta ainda com pontos de apoio de entrega em quase 900 juntas de freguesia em todo o país.

No habitual comunicado que marca o início da campanha anual do IRS, o Ministério das Finanças indica que os contribuintes que necessitem de apoio ou de esclarecer dúvidas podem recorrer aos vários meios de atendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nomeadamente o e-balcão ou o Centro de Atendimento Telefónico (217 206 707).

Já o atendimento presencial nos serviços de finanças deve ser precedido de agendamento prévio.

Na campanha de 2023 (para os rendimentos obtidos em 2022) foram liquidadas mais seis milhões de declarações, sendo que 32% foram submetidas através do IRS Automático.

A entrega da declaração do IRS termina no dia 30 de junho.