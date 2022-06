CELORICO DA BEIRA: Encerramento do centenário da Travessia Atlântico Sul

Guitardeão, Nice Groove, Tito Paris e Joana Amendoeira são os destaques musicais do encerramento do centenário da Travessia Atlântico Sul, em Celorico da Beira.

De acordo com a Câmara de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, no dia 17, às 21:30, o palco vai para a grupo local Guitardeão.

No dia 18, às 15:00, apresenta-se o grupo Nice Groove e, às 18:30, a Associação Lagoa da Saudade efetua uma demonstração de Capoeira.

Às 21H30, terá lugar o concerto musical Rua das Pretas, de Pierre Aderne, um projeto de música lusófona, multicultural, que agrega fado, bossa, cante, morna, ciranda e samba, que será abrilhantado por Tito Paris e a fadista Joana Amendoeira.

“No final do concerto subirão ao palco o grupo Nice Groove e os participantes no ‘workshop’ (Oficina de Percussão), para uma atuação conjunta”, explicou o município, que lembrou que nas noites de 17 e 18 haverá espetáculo de DJ, com EDD e Guerrilha Sound System, respetivamente.