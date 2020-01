Celorico da Beira e São Pedro do Sul – Três detidos por caça ilegal

O Comando Territorial da Guarda e de Viseu , através dos Núcleos de Proteção Ambiental da Guarda e de Viseu, nos dias 18 e 19 de janeiro, deteve três homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 60 anos, por caça ilegal, no concelho de Celorico da Beira e São Pedro do Sul.

No decorrer de uma fiscalização ao exercício da caça em Celorico da Beira, no dia 19 de janeiro, os militares detetaram um homem a caçar, não cumprindo a proibição de exercer a atividade nas faixas de proteção dos aglomerados populacionais, bem como a faixa de proteção de campo de jogos, tendo sido detido de imediato.

No decorrer da fiscalização, foi ainda apreendido o seguinte material:

· 109 cartuchos carregados com chumbo;

· 36 cartuchos vazios;

· Duas Caçadeiras;

· Duas bolsas de transporte;

· Um saco transporte cartuchos;

· Um cadeado de gatilho.

Ainda na sequência de uma fiscalização do ato venatório em São Pedro do Sul, o Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu deteve em flagrante delito dois homens a caçar fora da jornada, ou seja, durante o período noturno, e através de processos e meios proibidos, nomeadamente, fazendo uso de veículo e munições proibidas – zagalotes.

Na sequência da ação foram apreendidos seis cartuchos, uma caçadeira, uma lanterna tática e um veículo.

Os três detidos foram constituídos arguidos, e os factos remetidos ao Tribunais Judiciais de Celorico da Beira e de São Pedro do Sul.