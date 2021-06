CDR de Moimenta da Beira vence Taça da Divisão de Honra da AF Viseu

O Clube Desportivo e Recreio de Moimenta da Beira (CDR) conquistou ontem a Taça da Divisão de Honra da AF de Viseu ao vencer o Sporting Clube de Lamego por 2-0.

A equipa moimentense adiantou-se no marcador, aos 33 minutos, por Nicolatti, resultado que se manteve até ao intervalo. Ao abrir a segunda parte, Xelinha aumentou a vantagem para a equipa do CDR fixando-a em 2-0 até ao final do jogo.

A final foi disputada no Estádio Municipal Professor Cerveira Pinto, em Cinfães, após ter sido interrompida ao intervalo, na passada quarta-feira, devido a falhas no sistema de iluminação, no Estádio de Fornelos, em Resende.

Com este triunfo, o CDR de Moimenta da Beira qualifica-se, ainda, para o jogo de apuramento da terceira vaga de acesso à Taça de Portugal 2021/22, onde irá encontrar o Lamelas, terceiro classificado do Campeonato da Divisão de Honra.