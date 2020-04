Castro Daire regista 100 pessoas infetadas

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire anunciou hoje que o concelho registou, até segunda-feira, 100 casos de pessoas infetadas com o novo coronavirus, sendo na sua maioria utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

“A situação relativa à covid-19 no nosso concelho regista 100 casos confirmados: 38 no Lar Esperança e Bem Estar de S. Joaninho; 43 referentes a valências da Santa Casa da Misericórdia e 19 na comunidade castrense”, escreveu Paulo Almeida.

A Direção-Geral da Saúde anunciava na segunda-feira a existência de 91 casos neste concelho.

Os números avançados na página oficial da câmara municipal no Facebook especificam que os 43 casos nas valências da Santa Casa da Misericórdia estão distribuídos pelo Lar São João de Deus, na freguesia do Mosteiro, com 40, dois no Lar Padre Sebastião Vieira e um na Unidade de Cuidados Continuados.

Paulo Almeida adiantou ainda que está a “aguardar a clarificação” por parte do coordenador regional para o combate à covid-19 sobre uma questão levantada pela Autoridade de Saúde Local no sábado.

“Deu indicações à Comissão Municipal de Proteção Civil de Castro Daire de que as informações sobre os dados covid-19 que nos fornecem são confidenciais. No entanto, aquilo que tem vindo a ser transmitido pela senhora ministra de Saúde e pela Diretora Geral de Saúde é que não houve indicações para a não divulgação dos dados”, anotou.

Assim, e “apesar de estar a aguardar indicações do coordenador”, Paulo Almeida adiantou que, “até indicações expressas em contrário, o município de Castro Daire vai voltar a divulgar os dados sobre a covid-19” no concelho.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 117 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.