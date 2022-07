CASTRO DAIRE: Protocolo entre a Câmara e a Associação de Futebol de Viseu

A Câmara de Castro Daire e a Associação de Futebol de Viseu estabeleceram o Protocolo de Desenvolvimento Desportivo do Projeto “Há bola na Escola”.

Este município do distrito de Viseu explicou que o “projeto no qual assenta esta parceria terá o seu início no próximo ano letivo, tendo como objetivo a promoção da modalidade junto dos alunos do 1.º ciclo do concelho de Castro Daire”.

“A implementação deste projeto educativo contará ainda com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Castro Daire e Academia O Crasto”.