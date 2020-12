Castro Daire – INVESTIMENTO DE 2,4 MILHÕES EUROS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED FINANCIADO A 95%

O Município de Castro Daire vai avançar com um investimento de substituição integral da iluminação pública para LED.

Este projeto visa a implementação de medidas de eficiência energética nas infraestruturas elétricas públicas localizadas no concelho de Castro Daire, preconizadas na auditoria energética “ex-ante” efetuada a toda a rede.

A intervenção a realizar consiste na substituição das luminárias atuais, equipadas com lâmpadas convencionais (vapor de sódio e vapor de mercúrio), por luminárias mais eficientes que utilizam tecnologia LED como fonte de iluminação.

Este projeto terá um custo estimado de 2.427.666,56€ dos quais de 2.296.916,86€ serão comparticipados por fundos comunitários, numa candidatura aprovada pelo CENTRO2020.

O investimento permitirá a utilização racional de energia, redução das emissões de carbono, dos consumos energéticos e dos custos de manutenção associados.

De acordo com a auditoria energética efetuada, após a conclusão do projeto, este investimento irá originar uma redução anual de custos estimada de 304.074,41€ na fatura energética, a qual, por sua vez, irá aumentar a capacidade financeira do Município para outros investimentos.

Com a execução deste projeto, o Concelho de Castro Daire ficará na vanguarda dos Municípios amigos do ambiente e alinhados com a estratégia de descarbonização, preservando o meio ambiente e garantindo a sustentabilidade das gerações futuras.