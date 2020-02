Castro Daire investe 200 mil euros num parque de aventura natural

A Câmara Municipal de Castro Daire vai investir cerca de 200 mil euros, com financiamento europeu, num parque de aventura com piscinas naturais, percurso pedestre e zonas de atividade desportiva, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

“Este projeto visa aproveitar as condições naturais extraordinárias que a Pombeira, aqui do nosso concelho, tem. É um espaço com algumas quedas de água com paisagens extraordinárias e o objetivo é fazer dali um pequeno percurso circular com mais de quatro quilómetros”, explicou Paulo Almeida.

Este percurso “aproveitará, sempre que possível, os trilhos existentes, complementado com passadiços, garantindo assim a segurança dos seus utilizadores e mantendo desta forma o seu cariz diferenciador com a vista permanente sobre o rio”.

“Será um percurso circular com início no ponto mais alto da cascata da Pombeira, onde se localizará um miradouro, e o traçado pedonal será construído com passadiços que permitirão usufruir das magnificas paisagens e das piscinas naturais que ali vão ser criadas”, concretizou.

O Pombeira Adventure Park fica na localidade de Pombeira, na zona norte da freguesia de Castro Daire, e contará também com “piscinas naturais, dentro daquele maciço rochoso com as quedas de água”, e “um passadiço de ligação entre as piscinas naturais”, explicou.

“Estamos a falar num investimento, numa primeira fase, a rondar os 200 mil euros e tem um apoio do Provere, através da ‘Valorização e Qualificação da Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas’, em que a entidade promotora é a Adrimag, em cerca de 80 mil euros”, disse.

O espaço contemplará também áreas para a prática desportiva, acrescentou, como “uma pista de enduro bike, na encosta oeste da cascata,” e a “criação de condições para alguns desportos de aventura, nomeadamente o canyoning e a escalada”.

“Queremos um polo de atração turística no nosso concelho, potenciando assim o que a natureza tem em Castro Daire, e ser uma alavanca para o desenvolvimento económico” do município, avançou.

Paulo Almeida não escondeu o desejo de inaugurar o Pombeira Adventure Park no verão do próximo ano e, pelas suas contas, disse ser possível “ter o projeto pronto no final do primeiro semestre de 2021”.

Neste momento, explicou, está em fase de elaboração do projeto e “dentro de três meses deve poder abrir-se o concurso para a empreitada” e, depois, “são todos os processos administrativos normais” e o prazo da obra.