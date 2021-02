Castro Daire – Identificada por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu, no dia 29 de janeiro, identificou uma mulher de 80 anos por incêndio florestal, no concelho de Castro Daire.

Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal ocorrido no dia 15 de janeiro, foi possível identificar a sua autora, apurando-se que o incêndio teve origem na realização de queimas para eliminação de sobrantes florestais.

O incêndio consumiu uma área de, aproximadamente, 1500 m2 de pinhal, colocando em perigo uma vasta mancha florestal de pinhal, habitações e indústrias.

A suspeita foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castro Daire.