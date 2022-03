Castro Daire espera 500 atletas em prova de corrida de montanha

A Câmara Municipal de Castro Daire espera 500 atletas no Montemuro Vertical Run, primeira prova da edição de 2022 da Taça do Mundo de corrida de montanha, em 29 de junho, disse hoje o vereador do Desporto, Pedro Pontes.

“Vamos ter o Montemuro Vertical Run que é uma prova distinta, num regime sempre a subir. Vai começar no rio, em Parada de Ester, e acaba no ponto mais alto da serra, nas Portas do Montemuro”, revelou Pedro Pontes.

Segundo o autarca, “são cerca de 10 quilómetros, com aproximadamente 1.000 metros de desnível acumulado positivo [distância de subida acumulada]” que contam como a “primeira prova oficial para a Taça do Mundo da WMRA [Associação Mundial de Corrida de Montanha, na sigla em inglês]” e a única a realizar-se em Portugal.

“Vamos abrir o calendário das provas de corrida de montanha e já temos confirmadas as presenças dos melhores atletas do mundo de corrida de montanha, ou seja, os do ‘ranking’ mundial os 10 melhores masculinos e as 10 melhores femininas da especialidade”, assumiu.

Neste município do distrito de Viseu, estarão atletas “desde o Quénia, ao Peru, a Finlândia, Suíça, Espanha, Itália, ou seja, serão mais de 10 nacionalidades diferentes e com mais de 500 participantes neste evento”.