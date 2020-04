Castro Daire – Dois detidos por tentativa de burla a idosa

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal e do Posto Territorial de Castro Daire, no dia 1 de abril, deteve um casal, de 59 e 34 anos, por tentativa de burla, no concelho de Castro Daire.

A vítima, uma idosa de 77 anos, tia do suspeito e iliterada, foi persuadida pelo casal a ir ao banco levantar 100 euros para lhes emprestar. Na dependência bancária foi apresentado aos funcionários um documento de levantamento com a quantia de 55 mil euros. Estes desconfiaram da honestidade do casal e eventual concordância da idosa quanto à quantia e ligaram para a GNR a denunciar a situação.

Os militares foram ao banco e, após confirmarem a deslealdade para com a idosa, detiveram os suspeitos por tentativa de burla.

Foi apurado que a senhora já tinha sido enganada, pelo mesmo casal, dois dias antes, que a convenceu a emprestar-lhe um valor diferente daquele que lhe havia pedido. Nessa data os supeitos levantaram 2.500 euros, dos quais foram recuperados 1.300 euros.

A viatura usada pelos suspeitos foi apreendida, tendo os detidos sido constituidos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castro Daire.