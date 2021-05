CASTRO DAIRE – DISTRIBUIÇÃO DE 5.500 MINI-ECOPONTOS PARA AUMENTAR A RECICLAGEM

O Município de Castro Daire, em parceria com a Associação de Municípios da Região do

Planto Beirão, tem em curso a distribuição de mini-ecopontos pelo concelho. Esta iniciativa teve

início no passado dia 27 de abril e vai contar com a distribuição de cerca de 5.500 “ecobags” pelas

várias aldeias de Castro Daire.

A ação tem como objetivo o aumento da separação de resíduos recicláveis (papel e cartão;

vidro; plástico e metal) e também incentivar a comunidade à redução da produção de resíduos.

No final do ano transato o Município de Castro Daire concluiu o investimento, num total de

cerca de 400.000,00€, na instalação de 12 ilhas ecológicas e de mais 100 ecopontos de superfície

distribuídos por todo o concelho. Neste momento, esta distribuição de 5.500 “ecobags” tem como

objetivo incrementar a reciclagem junto da população e, por sua vez, promover a melhoria

ambiental e o desenvolvimento sustentável do futuro de Castro Daire.