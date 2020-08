CASTRO DAIRE – DELEGAÇÃO DO IEFP VAI SER INAUGURADA

O Município de Castro Daire vai voltar a ter uma delegação do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

A Inauguração desta delegação do IEFP vai decorrer no dia 3 de Agosto, segunda-feira, passando a funcionar no Edifício Conde Ferreira, no Largo de S. Pedro, em plena Zona Histórica da Vila de Castro Daire.

O assinalar da abertura deste importante serviço contará com a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Almeida e com o Presidente do Conselho Diretivo do IEFP, Valadas da Silva.

Esta delegação do IEFP, desde há muito reclamada pelos castrenses, vai garantir mais um importante serviço para a comunidade castrense, que até aqui tinha de se deslocar a S. Pedro do Sul para poder aceder aos serviços do IEFP.

A disponibilização de mais este serviço aos castrenses vai de encontro aos objetivos deste Executivo Municipal de criar as melhores condições para os munícipes, numa preocupação constante de melhorar as condições de vida dos mesmos.