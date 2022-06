CASTRO DAIRE: Concelho acolhe campeonatos de corrida

A Câmara Municipal de Castro Daire anunciou hoje que o “concelho assume-se, cada vez mais, como um destino de referência na corrida pedestre em montanha no país”, depois de, em 2021, ter recebido uma jornada da Taça de Portugal e o Campeonato Nacional da especialidade.

Segundo um comunicado de imprensa, “o concelho volta a contar com o reconhecimento da Federação Portuguesa de Atletismo para organizar, dia 5 de junho de 2022, o 24º Campeonato Nacional de Corrida em Montanha, seguindo-se, a 19 de junho de 2022, de mais uma jornada da Taça de Portugal de Corrida em Montanha, sendo simultaneamente a jornada inaugural da Taça do Mundo de Corrida em Montanha”.

“O Campeonato Nacional, com um percurso em “sobe e desce”, terá lugar na aldeia da Granja, “integrado na já clássica Corrida de São Brás e marcarão presença os melhores atletas do país que terão a sua espera um percurso circular de 5,14 km (332 D+), onde os atletas juniores cumprirão uma volta, cabendo aos atletas seniores e veteranos de ambos os sexos realizar duas voltas (10,3 km * 664 D+)”, refere a Câmara.

Desta prova, continua o documento, “sairá o grupo de atletas que representarão a seleção nacional no próximo Europeu da especialidade, sendo que os vencedores dos juniores e seniores (masculino e feminino) garantem o acesso direto à 2.ª edição do Montemuro Vertical Run que se disputa 15 dias depois na aldeia de Parada de Ester”, Castro Daire.

“Numa prova aberta a todos, integrada na Taça de Portugal de Corrida em Montanha e estreia da Taça do Mundo da especialidade no nosso país, os atletas terão que cumprir um percurso de 10,3 km e 1080 metros de desnível entre a partida e meta, instalada nas Fragas do Inferno, nas proximidades das Portas do Montemuro”, paralelamente, “há lugar a uma caminha não competitiva”, anuncia.