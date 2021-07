Castelo Rodrigo sem público, mas com transmissão direta!

O Campeonato de Portugal de Perícias inicia-se em Figueira de Castelo Rodrigo com uma

dupla jornada já este sábado dia 24 de julho e com transmissão em direto online para o

Facebook do Município de Figueira e do Clube Escape Livre. O campeão nacional em título,

Jorge Almeida, encabeça uma lista de, quase, 30 pilotos oriundos de todo o país.

A informação recebida pela Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo e pelo Clube Escape Livre

por parte da entidade responsável da saúde não era a esperada, mas, respeitando-a, o Slalom

de Castelo Rodrigo e a Grande Perícia Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo não vão ter

público.

Para Paulo Langrouva, Presidente do Município, é uma situação que não vem ajudar, mas

organizar as provas: “é uma oportunidade, não totalmente aproveitada, mas é uma

oportunidade de nestas circunstancias tão limitativas trazer equipas a Figueira e contribuir

para a economia local, já de si tão depauperada. Só a nível de hotelaria, o Slalom ocupa, este

fim-de-semana, 70% dos alojamentos. Depois há a imagem e o retorno mediático que temos

a certeza ajudará a trazer, logo que ultrapassada esta pandemia, muitas pessoas a Figueira

de Castelo Rodrigo.”

Já para o presidente do Clube Escape Livre, Luís Celínio: “conhecida a decisão havia que tomar

medidas permitindo que os milhares de entusiastas que visitam Figueira para o Slalom

pudessem assistir ao espetáculo. Daí a transmissão em direto online e daí também a

presença de vários meios de comunicação nacional que vão garantir a cobertura total do

evento a nível de rádio, imprensa e televisão.”

Este sábado às 14H30 inicia-se o Slalom de Castelo Rodrigo e às 20H30 a Grande Perícia

Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo. Inscritos já 24 pilotos. O facto de as inscrições ainda

se encontrarem abertas pode aumentar uma lista que é encabeçada pelo primeiro campeão

nacional de perícias, Jorge Almeida, a participar com duas viaturas Volkswagen Polo R e Opel

Corsa.

Pedro Silveira em BMW, António Borges em Lotus Seven, António Alexandre em Mini, Dino

Almeida em Honda S 800, Gonçalo Micaela em BMW Z3, Miguel Vicente em Ford, Fernando

Morgado em Toyota, são alguns dos muitos que vão proporcionar um grande espetáculo que

não poderá ser vivido presencialmente pelo público, mas pode ser seguido em direto em

qualquer parte no Facebook do Município e do Clube.