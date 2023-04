Castelo e cisterna de Lamego recebem espetáculo

O castelo e a cisterna de Lamego vão receber hoje, mais um espetáculo da terceira temporada do projeto Sangue Novo Veias Antigas, com a participação da Academia de Dança de Matosinhos e da Escola de Música Óscar da Silva.

Concebido pelo ator João Pereira, o Sangue Novo Veias Antigas – um projeto de educação, criação artística e de mediação cultural – é organizado pelo Museu de Lamego, Monumentos do Vale do Varosa e pelo Teatro Solo, em parceria com os municípios de Lamego e Tarouca.

“Parte da relação património escola e comunidade e da participação e cocriação em diálogo com o património, em benefício de uma formação ativa, participativa e inclusiva, de ligação do indivíduo ao mundo de forma completa: sensorial, plena e encantatória”, explicou o Museu de Lamego.