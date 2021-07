Casa d’Abóbora leva Aldeia até o Presidente Marcelo

pôr em foco nacional o centro de Portugal e as áreas rurais no dia 28 de Junho. A associação juvenil Casa d’Abóbora, sediada em Aldeia, concelho de Cinfães, teve a oportunidade de A Casa d’Abóbora trata-se de uma associação juvenil criada em Abril de 2021 que tem como foco construir uma rede intergeracional e sustentável, valorizando, preservando e dinamizando o património sócio-cultural local. Por convite da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), Joana Faria, uma das fundadoras da Casa d’Abóbora, teve o honra de fazer parte dos 25 jovens selecionados para apresentar ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, os 25 Objetivos da Juventude Portuguesa.

A Casa d’Abóbora apresentou o objetivo número 19 – Alimentação Saudável e Sustentável, claramente muito em sintonia com os nossos valores como associação, no Estádio Nacional do Jamor ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Também houve a oportunidade mais tarde de explicar quem era a Casa d’Abóbora e qual era o nosso objetivo ao Presidente Marcelo no Palácio Nacional de Belém. Para terminar uma bela tarde de partilha, o Presidente Marcelo ofereceu-se para realizar uma visita guiada do Palácio de Belém aos 25 jovens participantes.