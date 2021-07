Casa da Cultura de Seia recebe musical “1001 Tapetes pelo Ar”

A Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA apresenta na Casa Municipal da Cultura, nos dias 31 de julho e 1 de agosto, o Musical “1001 Tapetes pelo Ar”.

Depois de no ano passado, devido às limitações impostas pela pandemia, não ter sido possível realizar o habitual musical de encerramento do ano letivo, os alunos da Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA, em parceria com a Escola de Música ACR Music & Voices, da professora Ana Carina Reis, voltam a apresentar-se à comunidade senense com o espetáculo “1001 Tapetes Pelo Ar”.

“1001 Tapetes Pelo Ar” conta a história de um jovem rapaz que, embora viva de pequenos roubos numa cidade árabe, tem bom coração. Um dia, conhece e ajuda uma bela jovem, por quem se apaixona, sem saber que se trata da princesa.

Mais tarde, ao visitá-la no palácio, descobre a sua verdadeira identidade, mas é capturado, sendo convencido a partir em busca de uma lâmpada mágica, capaz de conceder três desejos a quem a detiver.

Retrata uma incrível aventura, repleta de magia e fantasia, que traz à superfície o melhor e o pior da natureza humana, mas onde acaba por triunfar a tolerância, o respeito pelas diferenças e o altruísmo.

O Musical, realizado com o apoio da Câmara Municipal de Seia e da União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, volta assim a aproximar a comunidade das artes performativas.

O espetáculo é o quarto Musical produzido pela Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA e vai decorrer em quatro sessões: a 31 de julho, às 16h00 e às 20h00, e a 1 de agosto, às 16h00 e às 20h00, cumprindo-se todas as recomendações da Direção Geral de Saúde.

A entrada é gratuita, estando sujeita à lotação da sala. Reserva de bilhetes na Casa Municipal da Cultura, por telefone (238 310 293, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18hh) ou através do e-mail: cultura@cm-seia.pt.