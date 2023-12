Casa da Cultura de Sátão acolhe exposição de arte sacra

A Casa da Cultura no Município de Sátão, no distrito de Viseu, acolhe a partir do dia 10 e até 10 de março de 2024 uma exposição de arte sacra, anunciou hoje a Câmara.

Sob a coordenação do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, e em parceria com as Paróquias de Mioma e Sátão, a mostra do património religioso intitula-se: “Presenças de Eternidade: a arte nas Paróquias de Mioma e Sátão”.

“Tem como objetivo preservar, valorizar e dinamizar o património religioso do concelho de Sátão; divulgar e atrair novos públicos ao Sátão enriquecendo a oferta cultural; promover a educação para o património de diferentes públicos”.