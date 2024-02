Casa da Cultura de Santa Comba Dão quer passar a ter programação regular

A Casa da Cultura de Santa Comba Dão apresentou hoje a primeira agenda cultural com programação regular e à qual pretende dar continuidade, com destaque para a música, mas sem esquecer outras artes, disse o diretor.

“Existe uma área predominante e a nossa é a música. Mas dentro desta Casa haverá sempre outras artes e procuramos diversificar e cruzar outras áreas culturais”, afirmou o diretor artístico Sérgio Neves.

Isto, porque, justificou, o Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD) é a instituição residente na Casa da Cultura e, por isso, “a música estará sempre, por razões óbvias, na base” da programação.

No dia em que foi apresentada a programação do primeiro quadrimestre do ano, pela primeira vez, o diretor artístico, que assumiu agora funções, adiantou aos jornalistas que a regularidade de atividades tem a ver com o apoio para quatro anos da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

“Agora queremos trazer algo novo. O primeiro é o espetáculo de Circo Filarmónico, no dia 25, e depois seguem-se outros espetáculos de dança e outras áreas e fazermos o cruzamento entre elas. Queremos que o palco seja de todos”, reforçou.

Assim, a Casa apresentará em março a Incubadora da Criatividade, que representa uma “iniciativa inovadora e dinâmica para jovens talentos emergentes” e na primeira apresentação marca presença Jacinta Albergaria, uma meio-soprano membro do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e iniciou os estudos no CMAD.

Em parceria com a associação Trigo Limpo Teatro ACERT, haverá teatro infantil com a peça “Queres que eu te conte?” e também dança com “Rh – VO – Arte”, um espetáculo “inclusivo que explora a condição humana”.

A Filarmónica de Santa Comba Dão dá um concerto solidário em prol do Centro Social Paroquial de São Joaninho e a Orquestra de Jovens do Dão do CMAD apresenta “ReCordas Abril”, agendado para dia 25 de abril.

A Casa da Cultura, equipamento do município, que agora integra a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) e investirá “150 mil euros para aquisição de equipamento digital de cinema” que permitirá sessões regulares.

O primeiro ciclo, “está agendado para novembro e será de cinema português”, anunciou Sérgio Neves que contou com a presença do diretor do CMAD, Luís Matos, do presidente e do vereador da Cultura da Câmara de Santa Comba Dão (distrito de Viseu), Leonel Gouveia e Agostinho Marques, respetivamente.

“Queremos assinalar estes 20 anos que a Casa da Cultura faz com um novo ciclo de programação, que seja uma ‘jornada sem fim…’ como é o slogan, porque é isso que queremos, que esteja com movimento e crescimento”, assumiu Agostinho Marques.

Leonel Gouveia acrescentou que um dos objetivos, com a programação cultural regular, “é trabalhar para transformar Santa Comba Dão na cidade da música e das artes e apresentar uma candidatura junto da Unesco” para ser.

“Hoje temos um número significativo de licenciados em música que fazem, neste concelho, disso a sua profissão e isto é muito gratificante. Penso que não haverá muitos concelhos no país que tenham isso”, destacou Leonel Gouveia.

Também hoje, anunciaram, para marcar este novo ciclo, vai estar disponível online a página oficial da Casa da Cultura de Santa Comba Dão onde é possível encontrar toda a programação.