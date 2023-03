Carros Elétricos ganham força: Vantagens e dicas antes de comprar o seu

Os combustíveis sobem… a compra de carros elétricos também. Depois de um ano em que atestar o depósito atingiu valores recorde, o início de 2023 fica marcado por uma resposta forte dos consumidores.





Janeiro de 2023 registou um aumento de 134,5% e 57,1% na compra de carros ligeiros e ligeiros de mercadorias, respetivamente. Estes valores, em comparação com o período homólogo, representam um total de 2.423 unidades vendidas. Um recorde mensal.

E se janeiro superou os números, fevereiro fez prego a fundo e acelerou esta tendência, estabelecendo um novo máximo. Com 2.592 carros elétricos vendidos, o aumento face ao ano anterior é superior a 143%.

Perante estes dados, é justo dizer que os elétricos ocupam um lugar cada vez mais especial no coração e nas garagens dos portugueses, principalmente quando o financiamento é acessível, com um crédito automóvel mais barato.

São várias as vantagens de ter um veículo elétrico. Explicamos-lhe algumas.

Poupar no abastecimento

Esta vantagem não exige grandes explicações, é um facto. Mas a sua preponderância no momento de optar por um automóvel elétrico, faz dela presença obrigatória nesta lista.

Os preços dos combustíveis têm registado aumentos significativos. À já elevada carga de impostos que sobre eles recaía, a escassez de recursos veio dificultar ainda mais a vida dos que andam na estrada.

Ainda que a energia elétrica não escape aos aumentos generalizados, os seus custos para abastecer um automóvel não oferecem comparação.

Custos de manutenção inferiores

Continuamos a falar de poupança. Desta vez, a poupança com a manutenção. Ao contrário do que acontece com os carros movidos a gasóleo ou gasolina, os elétricos têm menos componentes (filtros, óleo, velas de ignição) e baixo desgaste rápido. Assim sendo, as idas à oficina podem tornar-se menos frequentes.

Poder de aceleração

Se é fã de performance, no momento de acelerar, o carro elétrico vai deixá-lo de olhos a brilhar. Mais potente que qualquer outro carro a combustão, a sua tecnologia não precisa de qualquer rotação para soltar potência e binário.

Até pode ser dos que se lamenta por não ouvir o motor, mas este poder certamente que o vai conquistar.

Benefícios fiscais

O despacho nº 3419-B/2022, foi o responsável pela continuidade dos benefícios fiscais na compra de elétricos em 2022. Este apoio, iniciado em 2017, foi um importante contributo à renovação do parque automóvel português. Para 2023, ainda não se sabe qual será o orçamento para este fim, mas uma coisa é certa: será para continuar.

O governo português mantém a aposta na transição energética em 2023. Para isso, o Fundo Ambiental continuará a apoiar políticas ambientais. Resta, apenas, esperar.

Baixo impacto ambiental

A todos estes incentivos, junta-se o óbvio. Também este, à semelhança do primeiro, não pode deixar de ser destacado: o baixo impacto ambiental. Com zero emissões, os veículos elétricos são verdadeiros aliados na hora de reduzir o impacto da atividade humana no planeta. Uma vantagem ética a somar a tantas outras de pendor mais financeiro.

Destacadas as principais vantagens da aquisição de um veículo elétrico, é importante questionar o seguinte: o que considerar no momento de comprar um?

Dizemos-lhe, também, os principais fatores a ter em atenção no momento da tomada de decisão.

Autonomia

A conveniência para ser carregado é a maior desvantagem destes automóveis. O receio de ficarem sem bateria é o que afasta muitos consumidores. No entanto, essa é uma questão que pode ser contornada na hora de escolher o automóvel.

Para isso, tem apenas de analisar quantos quilómetros faz, em média, por semana, com o seu carro a combustão. Assim, de acordo com a autonomia do veículo que optar, conseguirá saber quantas vezes terá de colocá-lo à carga.

Postos de carregamento

Os postos de carregamento são dos principais fatores a considerar no momento da compra de um automóvel elétrico. Deve ter especial cuidado em avaliar quais as estações de carregamento são compatíveis com o seu automóvel e onde estão localizadas, caso não tenha oportunidade de fazer o carregamento em casa.

Faça as contas

Apesar dos grandes níveis de poupança que representa um veículo elétrico, avançar para a sua compra não deixa de representar um considerável encargo fiscal. Mesmo os mais baratos, apresentam valores elevados quando comparados com um automóvel tradicional.

Assim, preste atenção aos incentivos públicos disponíveis para ajudar a financiar este investimento inicial.

Feita a análise, por entre vantagens e considerações importantes, uma certeza: os automóveis elétricos conquistaram os consumidores portugueses.

Se as vantagens o convenceram e pretende juntar-se aos números crescentes da procura por esta opção de mobilidade, tenha em atenção estas dicas. Vão ser-lhe muito úteis.