Carregal do Sal requalifica antigo mercado municipal para espaço de ‘networking’

O antigo mercado municipal de Carregal do Sal, desativado “há muito tempo”, vai sofrer remodelações e tornar-se num “Mercado de Ideias”, um espaço de ‘networking’, disse hoje o presidente da Câmara à agência Lusa.

“Assinámos com a empresa para as obras no nosso antigo mercado municipal, que está desativado, para aquele que será o nosso ‘Mercado de Ideias’”, revelou Paulo Catalino Ferraz.

O espaço, situado em frente ao edifício dos Paços do Concelho, “está completamente desativado, há muito tempo”, e a câmara apresentou um projeto para a sua remodelação e adaptação a um novo serviço.

“O ‘Mercado de Ideias’ será um espaço de ‘networking’, com vários escritórios, tipo incubadora de empresas, que poderá ser dinamizado e atrair novas empresas e promover até o empreendedorismo”, defendeu.

Com um investimento de 535 mil euros, o projeto é financiado em 400 mil “através das verbas que sobraram do PARU” (Plano de Ação para a Regeneração urbana) e os restantes 135 mil euros são investimento da autarquia.

“O mercado estava completamente desativado e conseguimos apoio financeiro para recuperar aquele espaço. Por um lado, deixa de estar ali parado e torna-se no nosso ‘Mercado de ideias’”.

A assinatura com o empreiteiro que vai realizar as obras aconteceu na quinta-feira, disse o presidente, que espera “assim que possível” ter o espaço “dinamizado por pessoas a trabalharem de dentro para fora do concelho” de Carregal do Sal.