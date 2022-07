CARREGAL DO SAL: Programa Voluntariado Jovem nas Florestas

A candidatura da Câmara de Carregal do Sal, distrito de Viseu, ao Programa Voluntariado Jovem nas Florestas foi aprovada.

“Designadas ‘Passo a passo cuidamos da natureza’, a candidatura visa a vigilância florestal para a deteção precoce de incêndios e a preservação da natureza, floresta e respetivos ecossistemas”.

São destinatários os jovens com idades entre os 14 e os 30 anos e a iniciativa realiza-se de 16 de agosto a 06 de setembro.

A inscrição dos voluntários é feita pelos próprios, no portal do IPDJ, através do link https://bdu.ipdj.gov.pt/.

Os esclarecimentos podem ser feitos através do contacto 968489730 (Sandra Ferreira).