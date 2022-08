CARREGAL DO SAL: Dois cidadãos em prisão preventiva por furto em residência

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Posto Territorial de Carregal do Sal e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, anunciou que “deteve em flagrante”, na semana passada, “dois homens de 30 e 41 anos por furto em residência”.

Segundo um comunicado de imprensa, “os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes, no dia 04 de agosto, a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Comba Dão, onde lhes foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

A detenção ocorreu no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu, e aconteceu no “seguimento de um alerta a dar conta de que estaria a decorrer um furto numa residência”, tendo os militares conseguido surpreender os suspeitos em flagrante”.

A nota de imprensa refere que “os suspeitos se preparavam para abandonar a residência na posse de diversos objetos furtados, motivo que levou às suas detenções em flagrante”.