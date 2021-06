Carregal do Sal: Diego Garcia é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal

A Assembleia Concelhia de Aderentes de Carregal do Sal do Bloco de Esquerda aprovou, por unanimidade, no passado dia 7 de junho, Diego Enrique Rodrigues Garcia como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Carregal do Sal nas próximas eleições autárquicas. Esta decisão também já foi posteriormente ratificada pela Comissão Coordenadora Distrital de Viseu do Bloco.

Diego Garcia nasceu na Galiza no dia 1 de agosto de 1992, mas reside permanentemente na região da Beira Alta desde 2009. A sua família materna é galega e a sua família paterna é portuguesa, tendo raízes entre a Beira Alta, no concelho de Santa Comba Dão, e o Alentejo.

Fez a escolaridade obrigatória (12º ano) na já extinta Escola Profissional de Santa Comba Dão e neste momento encontra-se em fase de conclusão de uma Licenciatura em Estudos Europeus pela Universidade Aberta, enquanto exerce também funções como assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda

Diego Garcia é membro do Núcleo Concelhio de Carregal do Sal do Bloco e desde 2016 também é membro da Comissão Coordenadora Distrital de Viseu deste partido, tendo sido eleito delegado pelo distrito nas duas últimas Convenções Nacionais do Bloco, em 2018 e 2021.

Foi candidato à Assembleia Municipal de Carregal do Sal em 2017, na primeira candidatura de sempre deste partido no concelho, tendo sido eleito deputado municipal com 8,24% e 437 votos.

A decisão de candidatar de novo Diego Garcia tem como base a continuidade do trabalho feito pelo Bloco de Esquerda no concelho, trabalho este que é reconhecido pela população carregalense e que trouxe uma interação permanente com a sociedade, trouxe o aproximar do eleito e do eleitor. A eleição do Bloco em 2017 trouxe mais debate, mais discussão política, mais diversidade e quantidade de propostas e trouxe uma alternativa no modo de pensar e fazer política local, é essa continuidade que queremos.

Diego Garcia refere que “não sendo oriundo do concelho e neste momento residindo no município ao lado, no concelho de Santa Comba Dão, na freguesia de São João de Areias, vivi e trabalhei durante muitos anos em Carregal do Sal, tenho amigos aqui e é onde faço muita da minha vida, é um concelho pelo que tenho uma verdadeira estima. Conheço o território e conheço, sobretudo, as necessidades dos e das carregalenses”.

“Conheço o território e as gentes de Carregal do Sal porque cumpri o meu mandato de 4 anos na Assembleia Municipal perto da população e sempre com uma interação constante com a sociedade, tendo sempre um único objetivo: A melhoria de vida dos e das carregalenses. Combati o conservadorismo que reina no concelho, denunciei casos de poluição e tentei trazer mais dignidade para os animais do canil municipal, mas também nos preocupamos com a população envelhecida e isolada através de várias propostas como a criação do Gabinete do Cuidador Informal”, afirmou Diego Garcia.

O candidato e atual deputado municipal disse que “fomos o partido mais ativo no concelho, com mais propostas na Assembleia Municipal, com uma visão alternativa para as políticas municipais. Uma visão que está cansada da rotina do PSD e PS que na maioria das vezes pouco divergem”.

Diego Garcia termina sublinhando que “queremos aumentar a representação do Bloco na Assembleia Municipal porque já demonstramos que cumprimos o mandato que nos deram os e as carregalenses com dinâmica, coerência, responsabilidade e com uma presença constante na vida dos munícipes”.

Núcleo Concelhio de Carregal do Sal do Bloco de Esquerda