Carregal 360 convida a explorar Trilhos concelhios

A app do Concelho continua a inovar!

Em menos de um mês, mais conteúdos interativos disponíveis.

Trata-se do separador Trilhos onde, à distância de alguns cliques, é convidado a

explorar ainda mais o território concelhio.

Ali, você encontra os Percursos, Circuitos e Rotas disponíveis para fruição (em

constante atualização). E, em cada um deles, informações úteis como a distância, a

duração, os pontos de interesse e o grau de dificuldade.

A par, o respetivo mapa que o(a) conduzirá pelos Trilhos de Carregal do Sal!

Por isso, se ainda não instalou a app do Concelho no seu dispositivo móvel, aceite

o nosso convite – descarregue-a na Play Store ou Apple Store e esteja on com o seu

Município.

O Presidente,