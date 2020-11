Cáritas apresenta a sua Campanha anual “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”

10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz é a campanha anual da Cáritas lançada a 15 de novembro, dia em que se celebra o Dia Mundial dos Pobres, e se prolonga até meados de janeiro. Todos aqueles que se quiserem juntar à Cáritas e contribuírem para combater a pobreza mais agressiva em Portugal, poderão fazê-lo de forma simbólica através da aquisição de uma “estrela”, nas Cáritas diocesanas, paróquias aderentes, nas lojas Pingo Doce em todo o país, ou adquirindo online através do site da Cáritas Portuguesa em www.caritas.pt/estrelas bem como no portal “Compra Solidária – comprasolidaria.pt”.

Por cada “estrela vela” solicita-se um donativo mínimo de 2€. As verbas angariadas ajudarão a materializar as ações de dimensão social, da rede nacional Cáritas, que são um contributo coletivo para um mundo melhor.

Este ano, e ao contrário dos anteriores, em que uma percentagem do valor era canalizada para apoiar um projeto humanitário internacional, foi decisão da Cáritas Portuguesa, perante a emergência que o país enfrenta, canalizar a totalidade das verbas angariadas para apoiar as famílias que, em Portugal, vivem situações de fragilidade.

“No dia 15 de novembro é o dia em que se celebra o Dia Mundial dos Pobres e é também o dia em que lançamos a nossa campanha anual do advento – 10 Milhões de Estrelas, um Gesto pela Paz. Mais do que nunca, a mensagem associada à comemoração deste dia – “Estende a tua mão ao pobre” – reflete o pedido de ajuda tão necessário neste momento de crise social que vivemos. Uma vez mais contamos com a solidariedade dos portugueses que ao adquirirem uma “estrela vela”, com o valor simbólico de 2€, estão a ajudar-nos a construir uma sociedade mais inclusiva e equitativa.”, afirma Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa

Entre abril e outubro de 2020, a Cáritas Portuguesa apoiou, no âmbito da sua campanha “Inverter a curva da pobreza”, perto de 6.000 pessoas em dificuldades devido à Covid-19, um número que acresce aos pedidos recebidos pela Cáritas num contexto anterior ao da pandemia. Apesar das necessidades ao nível alimentar que a rede nacional Cáritas continua a proporcionar às famílias, a Cáritas é cada vez mais uma das principais organizações na resposta financeira a pedidos concretos, destacando-se o apoio ao pagamento de despesas de rendas para habitação (61%), de despesas relacionadas com a saúde, como a aquisição de medicamentos e realização de exames médicos (17%) e ao pagamento de despesas relacionadas com a eletricidade (11%).

Com a campanha Operação 10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz, a Cáritas Portuguesa quer continuar e inverter a curva da pobreza em Portugal.