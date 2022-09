Caramulo Experience Center nomeado para The Historic Motoring Awards

O Caramulo Experience Center, que abriu em abril, no concelho de Tondela, está nomeado para os The Historic Motoring Awards 2022, que são atribuídos à elite do setor internacional dos automóveis clássicos.

“Nomeado na categoria Museum/Collection of the Year, o Caramulo Experience Center faz parte dos cinco finalistas, entre os quais figuram o Mercedes-Benz Museum (Alemanha), o Haynes Motor Museum (Inglaterra), o Blackhawk Auto Museum (EUA) e o Brooklands Museum (Inglaterra)”, explica o Museu do Caramulo.

Entre os museus já galardoados com este prémio estão The Petersen Museum (EUA), o Mullin Automotive Museum (EUA), o The Bugatti Trust (Inglaterra), o Museo Nicolis (Itália) e a Simeone Foundation Automotive Museum (EUA).

Situado num antigo edifício industrial do início dos anos 70, o Caramulo Experience Center alberga uma oficina de restauro e manutenção de automóveis clássicos, as reservas da coleção do Museu do Caramulo, uma área de exposições, um centro de documentação e uma loja de produtos para clássicos.

O Caramulo Experience Center é a única entidade portuguesa que se encontra entre os finalistas das 21 categorias dos The Historic Motoring Awards. A cerimónia de entrega de prémios decorre no dia 16 de novembro, no The Londoner Hotel, em Londres.