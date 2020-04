Capotamento de trator em Penalva do Castelo provoca um morto

Um homem morreu ontem depois de ter ficado debaixo de um trator agrícola em Castelo de Penalva, no município de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

“O senhor ficou debaixo do trator e o médico da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Viseu acabou por confirmar o óbito no local. A esposa teve de receber também cuidados médicos por, aparentemente, estar em estado de choque”, disse o CDOS de Viseu.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 13:34.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, José Manuel Lopes, adiantou à agência Lusa que o senhor, natural de Castelo de Penalva, tinha 66 anos, “e a esposa teve de ser assistida, dado o estado em que ficou, mas em princípio não terá de ser encaminhada ao hospital”.

No local estiveram sete viaturas e 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da VMER de Viseu.

No local estiveram também o presidente da Junta de Freguesia e o vice-presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.

Também ontem pela manhã, com o alerta às 10:27, na freguesia de Barrô, concelho de Resende, distrito de Viseu, a capotagem de um outro trator agrícola provocou ferimentos ligeiros ao condutor.