Capela regressa a Viseu para reforçar o Académico

O médio defensivo Capela está de regresso a Viseu para ser reforço do Académico, informou a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

O experiente jogador, de 36 anos, estava em fim de contrato com o Penafiel, após três épocas nos durienses e regressa a Viseu, onde esteve já por duas ocasiões, a primeira em 2013/14 e a segunda entre 2015 e 2018.

Natural de Arouca, o português representou ainda em Portugal clubes como Famalicão, Oliveirense, Leixões e Arouca.

Capela é o primeiro reforço oficialmente confirmado pela SAD do Académico de Viseu para a época 2022/23, e vai reencontrar no clube o técnico Pedro Ribeiro, com quem trabalhou em Penafiel.

Quanto a renovações, foram já confirmadas a do médio internacional angolano Paná e do jovem avançado Miguel Sena.

Transitam para a nova época, com contrato com o clube beirão, os jogadores Luisinho, Musa Yahaya, Yuri Araújo, Tiago Mesquita, Vítor Bruno, Nuno Tomás, Daniel Nussbaumer, Mbaye e Cheik Niang.