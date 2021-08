Cãominhada Liberal – Por uma cidade ainda mais amiga dos Animais

No passado domingo de manhã a candidatura da Iniciativa Liberal à CMV,

encabeçada por Fernando Figueiredo, realizou uma “cãominhada” liberal

pela Cidade.

Concentrando-se junto à Avenida da Europa foram vários os proprietários

de animais que quiseram manifestar a vontade de afirmar Viseu como uma

Cidade Amiga dos Animais.

O candidato da IL, afirmou a propósito do evento “reconhecer a

importância da promoção do bem-estar animal, sobretudo no que respeita

aos cães e gatos, para melhoria das condições de vida, nomeadamente para

o bem-estar físico e psíquico das populações, como aliás é proclamado

pela UNESCO na Declaração Universal dos Direitos dos Animais”. Por essa

razão, organizaram a cãominhada para darem a conhecer aos Viseenses as

propostas para que Viseu seja uma cidade ainda mais amiga dos animais.

Em várias mensagens ao longo do percurso os participantes foram

transmitindo desde o apelo para que as pessoas não abandonem os animais

nem queiram fazer parte da lista de dados da GNR, que apontam que até

julho deste ano já foram registadas quase 200 situações de abandono de

animais. O abandono de animais de companhia constitui um crime, e por

isso a Iniciativa Liberal apela a todos os Viseenses para que tratem com

carinho os animais.

Os liberais pedem ainda à autarquia que promova politicas que:

– Permita continuar a realizar campanhas solidária de esterilização de

animais de companhia (cães e gatos) para pessoas que viram alterados os

seus rendimentos seja pela pandemia, seja por desemprego ou outra

situação de carência devidamente comprovada.

– Faça uma gestão mais criteriosa dos recursos e um acompanhamento mais

atento a zonas de passeio dos animais. Em vez de gastarem 25 mil euros

em casas de banho para cães que nenhum animal vai aprender a usar que

com esse dinheiro espalhem pelas zonas verdes e ruas da cidade ainda

mais contentores e dispensadores de sacos para os dejetos dos animais

além dos 140 que já existem.

– O parque canino seja organizado por zonas, cães de raça grande, média

e pequena. Devia ter melhor manutenção em especial no Inverno porque com

a má drenagem da obra fica todo enlameado e sem condições para os

animais.

E por último, apelaram às instituições, às empresas e sociedade civil em

geral novas atitudes que possam fazer com que em Viseu os parques para

passear os animais disponham de condições, que sejam autorizados a

viajar nos transportes públicos e que nas casas para alugar e nos

restaurantes, centros comerciais, etc exceto museus e igrejas passem

aceitar os animais desde que o dono se responsabilize por eles e se

portem bem. A Iniciativa Liberal quer colocar Viseu no top das cidades

pet-friendly.

Pedro Pereira, cabeça de lista para a AM pela IL, finalizou as mensagens

da cãominhada “aplaudindo a iniciativa da autarquia na construção do

Centro de Recolha Oficial para dar resposta ao elevado número de animais

que existem no concelho e fazer face a situações que podem colocar em

risco a segurança, higiene e saúde pública.”