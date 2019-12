Canil de Lamego promove nova campanha de adoção no Natal

No próximo dia 21 de dezembro, o Canil Municipal de Lamego vai estar com alguns “amiguinhos” de quatro patas na Av. Dr. Alfredo de Sousa. Entre as 14h e as 17 horas, em contacto permanente com o público, técnicos do Serviço de Veterinária Municipal vão dar a conhecer o trabalho realizado por este Município contra o abandono animal e a promoção da adoção responsável.

A adoção é um processo simples, sendo que os interessados apenas devem apresentar o Cartão de Cidadão. Tem um custo associado de aplicação de Microchip de Identificação e da Vacinação Antirrábica obrigatórios. Em alternativa, caso a adoção não seja uma opção, o público pode contribuir, durante a quadra natalícia, com a oferta de um bem, nomeadamente camas, mantas e brinquedos.