Candidaturas para o programa EUROSCOLA abertas até 31 de janeiro

As candidaturas para o Programa EUROSCOLA já estão abertas até 31 de janeiro.

Este é um concurso promovido pelo IPDJ, em articulação com o Gabinete do Parlamento Europeu e dirigido a alunos/as do ensino secundário, que consiste na simulação do trabalho dos deputados no Parlamento.

Os vencedores do Concurso Euroscola nacional ganham uma viagem ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, passando um dia como membros do Parlamento Europeu.

O tema deste ano é «Cidadania e participação jovem, qual o papel das novas tecnologias?»

Como participar?

Elaborando um trabalho sobre o tema e formalizando a candidatura, entre 1 e 31 de janeiro de 2021.

Mais informações;

Portal do IPDJ:

www.ipdj.gov.pt