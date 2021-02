Candidaturas ao VISEU HABITA com prazo alargado por mais 1 mês

Viseenses têm agora até 15 de abril para formalizarem a candidatura do seu projeto ao programa municipal, que já apoiou 564 famílias

O Município de Viseu decidiu ampliar o prazo de apresentação de candidaturas para 2021 ao VISEU HABITA, inicialmente previsto para o período entre 15 de janeiro e 15 de março. Agora, os viseenses interessados em candidatarem-se ao programa municipal poderão fazê-lo até ao dia 15 de abril.

A decisão prende-se com a atual situação de confinamento geral, que poderá gerar dificuldades aos munícipes na formalização das candidaturas, nomeadamente no que respeita à recolha de todos os documentos necessários à instrução dos processos. “O VISEU HABITA é fundamental para garantir o conforto e condições de vida aos viseenses. No momento que vivemos, com dificuldades acrescidas para muitas famílias, torna-se ainda mais vital, pelo que queremos assegurar que nenhuma candidatura fica de fora por questões alheias à vontade dos viseenses”, explica António Almeida Henriques.

Saliente-se que as candidaturas a apresentar até 15 de abril podem ainda beneficiar do mais recente “upgrade” do programa, que agora valorizar obras de melhoria da eficiência energética e do comportamento térmico das habitações. O objetivo é garantir melhores níveis de conforto habitacionais, com efeitos óbvios no bem-estar e saúde das pessoas. Assim, a comparticipação máxima do Viseu Habita é incrementada em 20%, passando dos 5.000 euros para os 6.000 euros. Recorde-se que, no final do ano passado, a autarquia viseense aprovou uma verba próxima dos 400 mil euros para apoiar diretamente 58 famílias.

O VISEU HABITA é já uma referência entre os programas municipais da autarquia, assim como o VISEU SOLIDÁRIO, que o complementa em muitas situações. Desde 2014, os dois programas já apoiaram 564 famílias do concelho, num montante global que ultrapassa os 3,6 milhões de euros. O objetivo apoiar a reabilitação de habitações de pessoas e agregados familiares carenciados do concelho de Viseu, com um complemento especial para famílias que apresentem elevada carência económica. O cariz solidário dos programas estende-se, inclusive, aos fornecedores, já que muitas empresas aceitam participar na recuperação de imóveis com custos reduzidos.

“A dimensão da conjugação destes dois programas é enorme e destaca-se pela sua abrangência. Desde que os critérios sejam cumpridos, é possível recuperar uma fachada, construir uma casa de banho, substituir pavimentos ou adaptar uma habitação para receber pessoas com necessidades especiais”, remata António Almeida Henriques.