Candidaturas abertas para apoio a micro e pequenas empresas da área da CimDouro

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional (PAPN) da Comunidade Intermunicipal do Douro (CimDouro), no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

O programa é dirigido a micro e pequenas empresas dos 19 municípios da NUTS III Douro, de que Moimenta da Beira faz parte, e destina-se a apoiar a aquisição de máquinas e equipamentos, serviços tecnológicos e digitais, bem como sistemas de qualidade e de certificação que permitam alavancar processos produtivos mais eficientes, apoiando as empresas na transição digital e energética e na introdução de processos mais amigos do ambiente.

O PAPN é ainda um instrumento de política pública de apoio direto ao investimento empresarial produtivo que tem como objetivo estimular a produção nacional (Base Local), com enfoque no setor industrial, e nas atividades de comércio, transportes, turismo e serviços.

É implementado com verbas do NORTE 2020, através do FEDER, sendo gerido na NUT III Douro pela Comunidade Intermunicipal do Douro.

Enquadra-se na iniciativa +CO3SO Competitividade, contribuindo para elevar as competências das empresas, numa perspetiva de reforço de competitividade dos territórios, nomeadamente os do interior. Esta iniciativa integra também o Programa de Valorização do Interior, eixo 4 – Tornar os Territórios do Interior mais Competitivos, visando a captação de investimento para o Interior, através de instrumentos de política pública adaptados às especificidades dos territórios.

As empresas deverão assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência de criação de postos de trabalho.

Para mais informações aceder ao site do PAPN Douro ou contactar através do email douro2020@cimdouro.pt.