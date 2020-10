CANDIDATURA À MEDIDA DE APOIO MAREESS

O Município DE Oliveira de Frades está a desenvolver uma candidatura através da medida de apoio MAREESS,

promovida pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional.

O projeto decorre de 26 de outubro a 31 de dezembro.

O objetivo desta candidatura é reforçar a limpeza dos espaços sociais e educativos com

o intuito de combater a pandemia COVID-19.

São destinatários as pessoas que se encontrem numa das seguintes situações:

– Desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio de desemprego

parcial, ou subsídio social de desemprego;

– Desempregados beneficiários do rendimento social de inserção;

– Outros desempregados inscritos no IEFP;

– Desempregados que não se encontrem inscritos no IEFP;

– Trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de trabalho reduzido;

– Trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial;

– Estudantes, designadamente do ensino superior, e formandos, preferencialmente de

áreas relacionadas com os projetos, desde que com idade não inferior a 18 anos;

– Trabalhadores independentes com atividade a tempo parcial ou que se encontrem em

situação de paragem de atividade em consequência da pandemia da doença COVID-19.

O formulário de candidatura encontra-se disponível no portal do IEFP:

https://www.iefp.pt/covid19

Para mais informações consulte o GIP (Gabinete de Inserção Profissional – Oliveira de

Frades): 232 763 848.