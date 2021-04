CANDIDATURA À BANDEIRA DA ÉTICA APROVADA

Integrar o Futsal Adaptado. Este foi o nome do projecto aprovado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude / Plano Nacional da Ética no Desporto. O Viseu 2001 foi reconhecido como entidade que privilegia os valores da inclusão e da integração. É com orgulho que o Viseu 2001 faz parte de uma comunidade de instituições comprometidas com a ética no desporto, o que acarreta uma ainda maior responsabilidade.

Neste projecto está incluída a prestigiada associação APPACDM com quem o Viseu 2001, em parceria, criou uma equipa de futsal adaptado designada Viseu 2001/APPACDM

VISEU 2001