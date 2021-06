CDU – Candidatos a Moimenta da Beira

A Coordenadora de Viseu da CDU, no quadro de preparação das Eleições Autárquicas 2021, no passado dia 07/06 procedeu à apresentação pública dos primeiros candidatos aos órgãos municipais do concelho de Moimenta da Beira.

Câmara Municipal – Augusto Coelho Praça, 66 anos,Advogado, foi membro da Comissão Executiva da CGTP-IN até 2020, é Membro do Conselho Nacional da FESAHT,Vice-Presidente da Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça, membro do PCP

Assembleia Municipal – Maria Emília Martins Gomes da Costa. 57 anos; Licenciada em Sociologia pela Universidade de Évora, Técnica de Turismo Cultural, membro MDM, Membro da DORViseu do PCP e do seu executivo

O Acto Público de apresentação teve lugar no próximo dia 05 de junho, sábado e contou com a participação de Ricardo Brites, membro do Secretariado da Direcção Regional da Organização de Viseu do Partido Comunista Português.