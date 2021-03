Candidato socialista a Vila Nova de Paiva quer atrair empresas

O candidato à Câmara de Vila Nova de Paiva pelo Partido Socialista (PS), Paulo Marques, disse hoje à agência Lusa que quer fazer “uma grande aposta” nas empresas e atraí-las para o concelho.

“Temos algumas ideias principais, uma vez que o projeto ainda está em construção, mas queremos fazer uma grande aposta nas empresas. Temos de as chamar para o nosso concelho, que é o que nos falta, porque há muita coisa que já temos”, argumentou Paulo Marques.

No entender do candidato socialista, Vila Nova de Paiva “é um concelho onde é bom viver e a única coisa que falta é gente” e isso “só se consegue com emprego”.

Por isso, o candidato quer “tentar fixar pessoas, principalmente os jovens para não emigrarem, tendo em conta que é um concelho de muitos emigrantes”.

“É o nosso maior desafio e vai ser a nossa grande aposta também. Pode ou não concretizar-se, mas faremos tudo para o conseguir. Apostar claramente na zona industrial, nas empresas e na captação de investimentos”, assumiu Paulo Marques, que nasceu na freguesia de Queiriga há 41 anos.

O candidato à Câmara de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, concorre pela primeira vez à presidência da Câmara “com uma equipa totalmente renovada”.

O atual presidente, José Morgado, também socialista, “não se volta a candidatar por causa da limitação de mandatos”, mas Paulo Marques disse que também pretende “dar continuidade à regeneração urbana, tanto no apoio aos particulares, como a própria Câmara a reabilitar os seus edifícios”.

“Temos ainda de resolver alguns problemas estruturais, principalmente a questão da água, que ainda não foi resolvida e tem, obrigatoriamente, de ser resolvida em breve”, acrescentou o candidato.

Paulo Marques reconheceu que “o projeto ainda está a ser feito” uma vez que ainda faltam alguns meses para as eleições autárquicas que deverão acontecer no último trimestre deste ano, “mas a equipa já está toda estruturada e é praticamente toda nova” para este sufrágio.

Advogado de profissão, “pai de filhos e nascido e residente no concelho de Vila Nova de Paiva”, Paulo Marques admitiu à agência Lusa que o gosto pela política vem “desde pequeno” e este passo surge “após um caminho feito nesse sentido” e que, “felizmente, o PS aprovou”.

Vila Nova de Paiva, concelho a nordeste de Viseu, situado a mais de 30 quilómetros da capital de distrito, tem uma Câmara constituída por cinco elementos no executivo, três do PS e dois da coligação PSD/CDS-PP.