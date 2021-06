Campeonatos Nacionais de BTT XCO no Fundão

Irá realizar-se nos 26 e 27 de junho de 2021, no Parque do Convento, no Fundão, a prova de BTT – XCO, desta feita, numa competição que irá definir os vencedores do Campeonato Nacional.

Esta prova é organizada pelo Município do Fundão, BTTGardunha – Clube de Ciclismo, Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e Union Cycliste Internationale (UCI) e disputa-se em conformidade com os regulamentos da UCI e da UVP/FPC.

A prova XCO Fundão é composta por categorias para todas as idades e ambos os sexos (Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites e Masters), numa edição irá contar com a modalidade de paraciclismo, e irá realizar-se de acordo com o seguinte programa:

SÁBADO – 26 de junho

09h00 | Abertura da Zona 0

10h00 | Abertura do circuito para treinos

13h00 | Encerramento do circuito para treinos

14h30 | Abertura do circuito para treinos

18h00 | Encerramento do circuito para treinos

DOMINGO – 27 de junho

07h00 | Entrada no Paddock

07h30 | Abertura do circuito para treinos

08h30 | Encerramento do circuito para treinos

08h45 | Chamada para corrida C1 (Masters Masculinos M30, M40, M50, M60 e Paraciclismo)

09h00 | Corrida C1, seguida de entrega de prémios

10h30 | Chamada para corrida C2 (Juniores masculinos e todas as categorias femininas excetuando cadetes)

10h45 | Corrida C2, seguida de entrega de prémios

12h45 | Chamada para corrida C3 (Cadetes masculinos e femininos)

13h00 | Corrida C3, seguida de entrega de prémios

14h30 | Chamada para corrida C4 (Elites/Sub23 masculinos)

14h45 | Corrida C4, seguida de entrega de prémios

Com este evento pretende-se confirmar a Serra da Gardunha como um dos locais de eleição para a prática de BTT, realizando uma prova de alto nível nacional, com um percurso com perto de 4500 metros de comprimento.

Para mais informações poderá consultar os sites www.bttgardunha.com ou https://www.fpciclismo.pt/pagina/campeonatos-nacionais-de-xco-prova.